Parma-Roma 2-0



Pau Lopez 6,5: grande parata d’istinto nel primo tempo su Cornelius, dimostra sicurezza in mezzo ai pali



Spinazzola 5,5: esce per infortunio dopo 25’ di sofferenza sulla fascia; il Parma spinge spesso con Gervinho sull’out destro



(Dal 26’ p.t. Santon 5,5: deve marcare Kulusevski che gli va spesso via sulla sua fascia)



Fazio 6: perde molti duelli aerei con Cornelius ma tiene botta e gestisce la retroguardia giallorossa



(Dal 25’ s.t. Diawara 5,5: poca sostanza nel centrocampo della Roma nel momento di attaccare)



Smalling 6: Gervinho non è un avversario facile da marcare, si fa saltare in due occasioni



Kolarov 6: nervoso sulla fascia sinistra nel primo tempo; sfiora il gol con una punizione da manuale



Veretout 5,5: la manovra della Roma non è veloce come nei match precedenti e tutto il centrocampo ne risente



Mancini 5,5: stavolta prova opaca davanti alla difesa; perde diversi palloni in fase di costruzione



Zaniolo 6: un cartellino giallo inutile e un’espulsione sfiorata per simulazione; si



Pastore 5,5: si vede in poche occasioni in fase offensiva e spesso finisce fuori dal gioco



(Dal 20’ s.t. Under 6: mette in difficoltà la difesa crociata e prova a calciare da fuori area)



Kluivert 6,5: il più pericoloso tra gli attaccanti della Roma; qualche ripartenza veloce e tanta tecnica



Dzeko 5,5: gioca di sponda ma gli avversari lo anticipano spesso, i trequartisti non creano occasioni da gol per lui





All. Fonseca 5,5: regala il primo tempo al Parma e rischia di andare sotto; nella ripresa crolla e regala il match ai padroni di casa