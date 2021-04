: Decisivo. Il primo intervento da applausi però arriva coi piedi quando anticipa di piede Barrow quasi a centrocampo. Il secondo è con i manoni quando spegne il sorriso dalla faccia di Soriano con un grande intervento che indirizza il match su una via serena. Ripresa relax grazie a Mancini e Ibanez.All’inizio si fa cogliere sorpreso da un paio di lancioni dalla retrovie e pure sui calci piazzati non usa le manette. Poi decide di fare sul serio e va a spegnere sul nascere i tentativi di incendio di Palacio e compagni. Tra i migliori in Italia.Permette ben poche parole in area al Bologna. Una nel primo quarto d’ora. Quando parte palla al piede centrale regala sempre l’impressione di uno che a mollare non ci pensa mai. Reattivo, affamato e bravo pure a servire Mayoral in campo aperto.O la va o la spazza resta il suo motto preferito. Malino pure in fase di impostazione. Il ritmo soporifero della ripresa lo aiuta a rinfrancarsi un po’ e a raccogliere una sufficienza che mancava da tempo.Il ragazzino americano trova il debutto dal primo minuto e all’inizio fa fatica a capire se accorciare su Dijks o aspettare Barrow. Errori di mancata esperienza e di emozione che sono comprensibili. E’ un 2001, e questo va tenuto in conto. (76’ Karsdorp 6: in tempo per un anticipo di testa provvidenziale)Villar 6: Anche oggi sembra il più lucido nonostante l’aria da amichevole pre-estiva. CI prova pure dalla distanza, senza successo, e quando trova il muro a centrocampo prova ad alzare il tasso tecnico delle giocate. L'errore nel finale rischia di essere sanguinoso e costa la squalifica di Pellegrini.Primo tempo anonimo come una di quelle domeniche di pioggia in zona arancione. Stavolta le due cose coincidono. Nella ripresa si fa notare per un incursione in area che conclude male e per poco altro. (68’ Veretout 6: altri venti euro di benzina nelle gambe)A sinistra fa più fatica rispetto alla sua fascia d’origine soprattutto per chi ha ancora negli occhi Spinazzola. Sovrappone male e insieme a Pedro non riesce mai a insidiare il Bologna. Scalda i guanti di Skorupski nel finale con un tiro dalla distanza.: Come al solito pare tarantolato ma è più scena che sostanza contro un De Silvestri concentrato. Non riesce quasi mai a dare profondità e quando ha l’occasione per incidere come assist-man spara colpi di cannone imprendibili. (68’ Mkhitaryan 6,5: mette nel mirino i suoi ex amici dello United e regala spunti di classe che fanno sognare): E’ vero che deve assicurare aiuto a Reynolds ma ignora del tutto le linee di passaggio e non riesce mai a preoccupare Dijiks. Unica scossa a inizio ripresa quando serve Mayoral. (76’ Pellegrini ng: un giallo che costa la squalifica. Ma è per “salvare” Villar e la Roma)Manca quell’immersione in area che permette agli attaccanti di trovare tesori. E allora se la crea direttamente dalla spiaggia saltando Danilo e Skorupski e segnando il settimo gol stagionale che sblocca una partita orribile. Ci riprova a inizio ripresa trovando ancora il movimento giusto. (84’ Pastore ng: Dopo una vita si fa notare per una giocata quasi da fermo che manda in porta Karsdorp): Il ricchissimo turn over si traduce in una prestazione noiosa, ma pure con il cinismo al momento giusto. Il gol di Mayoral cambia la gara e permette a Fonseca una gestione razionale nella ripresa. E ora il vero obiettivo: l'Europa League.