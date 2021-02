Pau Lopez 6: gara da spettatore, nessun intervento particolarmente complicato per il portiere giallorossoMancini 5,5: non è brillantissimo e soffre il brio di Lapadula: se la cava col mestiereFazio 5,5: al debutto in campionato, ci mette tempo per carburare e qualche errore lo commette, specialmente quando si ritrova con la palla tra i piedi(71' Juan Jesus sv)Spinazzola 6: la sufficienza perché gioca in un ruolo non suo, ma quando viene spostato a sinistra avrebbe dovuto dare di piùKarsdorp 5,5: mai uno spunto, nonostante il Benevento gli lasci una certa libertà di manovra. Non arriva mai sul fondo: evidente la mancanza di brillantezza e la necessità di rifiatare(71' Pedro sv)Villar 5,5: appoggi elementari e niente più. La Roma non gira anche perché chi dovrebbe ispirare la manovra non è in serataVeretout 5,5: anche per lui vale il discorso fatto per Karsdorp: avrebbe bisogno di rifiatare. Spesso in ritardo nei movimenti, è per questo che non riesce mai a trovare lo spazio tra le linee per poter colpire gli avversari(58' Dzeko 5: non riesce a incidere, nonostante entri in un momento della gara favorevole, con il Benevento ridotto in dieci. Gira a largo e in area si vede poco)Bruno Peres 5,5: la corsa c'è, la precisione no: arriva sul fondo con buona continuità, ma non indovina un crossPellegrini 5,5: si vede solo in occasione del bel filtrante per Mkhitaryan, ma per il resto non emerge nel grigiore generale: nel finale Caldirola respinge sulla linea un suo colpo di testaMkhitaryan 5: spazi tra le linee non ce ne sono e l'armeno non fa niente per trovarne: ha una buona occasione nella ripresa, ma Montipò gli dice di no(81' El Sharaawy sv)Borja Mayoral 5: non prende praticamente una palla: resta in campo novanta minuti ma non si vede maiAll. Fonseca 5,5: va bene le assenze, ma ci si aspettava qualcosa di più da una Roma che doveva sfruttare questa partita per tenersi a distanza di sicurezza dal terzo posto. Invece la sua squadra perde due punti preziosissimi