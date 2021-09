Rui Patricio 6: ci mette la sua manona su occasioni davvero potenzialmente pericolose e senza il suo intervento il passivo poteva essere ben più ampio.Karsdorp 6: qualche sgaloppata in avanti, ma senza incidere come dovrebbe soprattutto una volta nella trequarti avversaria. Da premiare la sua caparbietà.(dal 33' s.t. Smalling: s.v.)Mancini 5,5: non una partita brillanti, tutt'altro. Spesso va in confusione sui contropiedi avversari, soffrendo molto Lazovic. Si fa vedere qualche volta in area avversaria sui calci piazzati ma poca cosa.Ibanez 5: marcature troppo larghe e spesso fuori tempo. Simeone gli orbita attorno e riesce a scappare in più occasioni.Calafiori 5,5: pecca anche lui di sicurezza nei contrasti. Troppo molle e poco incisivo in fase offensiva.(dal 33' s.t. Mayoral s.v.)Cristante 6: ci mette l'anima, questo è da evidenziare, anche a costo di rischiare la giocata. Intraprendente, ma può fare sicuramente di più.Veretout 5,5: forma fisica non al meglio e si vede. In fase di ripiegamento aiuta poco i compagni mentre quando la squadra deve salire non ha il passo giusto per accompagnare l'azione come dovrebbe.(dal 21' s.t. Perez 6: meglio del suo compagno, anche considerando i minuti in cui è entrato.)Zaniolo 5,5: la voglia di fare c'è, ma ancora deve trovare quella forma fisica che gli permetta di incidere come solo lui sa fare. Primo tempo più in luce, mentre nella ripresa si perde.(dal 21' s.t. El shaarawy 6: qualche tiro pericoloso da fuori area lo effettua e reca dei pericoli alla difesa veronese, senza però incidere.)Pellegrini 7: migliore in campo in una Roma forse troppo contratta. Corre a tutto campo e segna un gol fantastico.Shomurodov 5,5: parte bene, ma si eclissa dalla fase offensiva.(dal 21' s.t. Mkhitaryan 6: buon approccio alla gara, con voglia ma poco preciso sotto porta.)Abraham 6: un passo indietro rispetto all'uscita in Europa, non riesce a trovare quella giocata vincente che avrebbe cambiato la gara.Mourinho 6: Roma probabilmente affaticata dopo l'impegno europeo. Imprecisa soprattutto in difesa, anche se Mou prova a scuotere la squadra con dei cambi giusti.