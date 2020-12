il pallone non lo tocca nemmeno, oggi può non scartare i guanti nuovi. Solo Cristante gli rovina il pomeriggio.copre tutti gli spazi, soprattutto quelli lasciato da Cristante in uscita. Prezioso anche in costruzione.regista arretrato oggi non ha molto di cui preoccuparsi in copertura. Goffo in occasione dell'autogol.ordinaria amministrazione per lui, i piccoletti del Bologna non sfondano quasi mai.(dal 21’ stfa quello che gli viene chiesto, mantenendo inalterata la partita).in costante proiezione offensiva mantiene Mbaye sempre in apprensione.(dal 45’ st).in mezzo al campo gli spazi per fare male ci sono, lui gode di grande libertà e sbaglia poco.(dal 45’ st).grande sostanza, molto utile in copertura e importante appoggio in manovra offensiva. Ottimo l'inserimento per il gol.(dal 37’ st).un treno andrebbe più piano, la sua discesa può essere interrotta solo da lui stesso. Incontenibile.ogni tocco è classe, si rende pericoloso ogni volta e lo dimostra la sua costante presenza nelle azioni da gol.col pallone fa quello che vuole, tra gol e assist ha la qualità per decidere la partita in qualsiasi istante.come tutti gli altri, anche la sua grande partita porta la Roma a dominare l'incontro. Avrebbe potuto capitalizzare meglio in un paio di occasioni.(dal 36’ st).partite tra due squadre di categoria diversa, dall'atteggiamento alla qualità dei singoli. Partita stradominata dall’inizio alla fine.