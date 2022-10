: inoperoso, neppure una parata degna di nota per novanta minuti.: attento, senza fronzoli né sbavature. Chiunque transiti nella sua zona viene annullato e cancellato.gigantesco, sempre in anticipo sugli attaccanti doriani. Non sbaglia neppure un intervento, si mette in tasca Caputo e Gabbiadini.: come i compagni di reparto, non rischia nulla e azzanna tutti.: sempre ben piazzato, offre anche un paio di buoni spunti tra dribbling, scatti e cross. Il ragazzo ha qualità, tecniche e pure mentali.(dal 38’ s.t.lotta in mezzo al campo, con lucidità e senso tattico. Non butta via il pallone e cerca sempre il tocco più intelligente.: dinamico, convinto e dentro la partita da subito. Fa la diga là in mezzo, porta a casa la sufficienza.(dal 23’ s.t.: il suo ingresso aumenta i centimetri in mediana. Partecipa bene alla difesa del fortino).: in dubbio fino all’ultimo, in lizza per un posto con Spinazzola, vince il ballottaggio. Timido nella prima frazione, prova a prendere coraggio nella ripresa ma senza incidere. Rischia qualcosa con un intervento in fase difensiva.(dal 29’ s.t.: batte un rigore perfetto, sotto all’incrocio, Audero intuisce ma non può proprio prenderla. Trasformazione impeccabile. Lucido e fermo, da buon capitano.coraggioso, non si risparmia, cerca anche il gol su azione personale ma trova il muro di Audero.(dal 38’ s.t.: Mourinho sceglie le due punte, lascia fuori Zaniolo e il numero 9 lo ripaga guadagnando il rigore segnato da Pellegrini. Gara generosa, spesso a combattere con Colley mettendola sul piano fisico.(dal 23’ s.t.: entra e ha subito una buona chance, ma Audero ci mette la mano e respinge il tentativo da buona posizione. Poco dopo ci riprova, ma sbaglia mira. Buon ingresso comunque del numero 22, pimpante).: massimo risultato con il minimo sforzo, è una Roma 'mourinhana' che trova il vantaggio su rigore e difende bene, con ordine. Reparti corti, raddoppi costanti, una Samp modesta in avanti e i tre punti sono in cassaforte. Magari non una squadra bellissima, ma efficace e cinica.