Chievo Verona 0-3



Mirante 6,5: gara di normale amministrazione anche se quando è stato chiamato in causa ha risposto presenza.



Karsdorp 6,5: bene in fase difensiva ma soprattutto anche in fase offensiva, con tanta spinta in avanti e buona intesa con Cristante e Zaniolo.



Fazio 6,5: poche difficoltà a chiudere su Stepinski e gara amministrata con sicurezza.



Marcano 6,5: buona intesa con il compagno di reparto e bene anche sulle chiusure di prima.



Kolarov 6,5: si riscatta rispetto alle ultime gare. Giocate più semplici ma più efficace, premiato anche dal gol.



Cristante 6: qualche pallone perso di troppo ma nel complesso sufficiente.



Nzonzi 6,5: vince spesso i contrasti con Hetemaj e il centrocampo clivense e buona anche l'intesa con Zaniolo.



Zaniolo 6: giocatore dall'indiscussa bravura ma deve migliorarsi nella fase difensiva e di contrasto.

(dal 31' De Rossi 6: non ha difficoltà ad arginare le poche azioni avversarie.)

Schick 6: qualche imprecisione di troppo nell'ultimo passaggio.

(14' s.t. Florenzi 6,5: si distende con continuità in fase offensiva e offre buoni assist a Dzeko.)



Dzeko 7,5: partita superlativa. Gol e tanto gioco per i compagni.



El Shaarawy 7: sfoggia tutta la sua tecnica e cerca spesso l'uno contro uno. La gioia del gol è la ciliegina per lui.

(dal 37' Kluivert: s.v.)



All. Di Francesco 6,5: Roma che vince e convince. Dzeko sembra aver ritrovato la forma giusta e Di Francesco gli dà la giusta fiducia. Ora bisogna continuare su questo passo.