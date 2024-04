Roma, le pagelle di CM: decide Cristante a tempo scaduto

- Provvidenziale nel dire di no al diagonale velenoso di Lucca.- Ordinaria amministrazione.- Sempre prezioso sui palloni alti. Dall'88' Llorente sv-De Rossi lo schiera basso a sinistra per spingere e lui recepisce il messaggio.- Zemura affonda dalle sue parti senza essere contenuto poi così bene. Dal 93'- Nella prima parte di gara aveva fatto l'assist, oggi segna il gol della vittoria.- Porta qualità a centrocampo.

- Messo poco in moto dai compagni, fa comunque il suo.- Pennella il pallone da calcio d'angolo sulla testa di Cristante per la vittoria romana.- Impensierisce Okoye con un destro dal limite.- Non riesce a trovare i varchi giusti per rendersi pericoloso.- Approfitta del suicidio dell'Udinese per conquistare tre punti fondamentali in chiave Champions League.