Uscito anzitempo nel match col Braga, dopo un rischioso intervento in area di rigore, Roger Ibanez ha accusato un fastidio al flessore destro. Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni, anche se Fonseca ha espresso già il proprio scetticismo in vista di Benevento. Stesso discorso per Bryan Cristante, fuori causa lombalgia.