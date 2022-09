. Termina così un progetto durato ben, su input dei nuovi proprietari americani (la famiglia) attualmente detentori del 100% delle quote del club giallorosso. Un’operazione non indolore visto che per riappropriarsi del controllo totale sono stati spesi non meno di 38 milioni di euro.Innovativa poi l’idea di abbinare al prezzo per azione (offerta ai tifosi-azionisti) anche(fidelizzazione) per premiare chi ha deciso di comprare le azioni giallorosse più come gesto d’amore che come investimento (attraverso un programma speciale ribattezzato “Assist Club”). Un incentivo chiaramente a cedere per completare l’intera operazione.Il delisting era stato già annunciato dai Friedkin, più di due anni fa, in fase di acquisizione del club.Tutte le società quotate in Borsa infatti si muovono in maniera ingessata rispetto al libero mercato privato, avendo, per legge, determinati paletti da rispettare. Ad esempio sono previste, una costante(con particolare attenzione all’ingresso di nuovi soci e alle operazioni di compravendita di calciatori), senza considerare le spese previste per garantire strutture interne di controllo (da alcuni analisti stimate in più di 3 milioni di euro su base stagionale).Oltre a ciò la Roma, nel futuro, con un solo azionista di controllo, potrà muoversi in modo più agile programmando, ad esempio, laIn sintesi un evento non traumatico per l’imprenditore texano Dan Friedkin, perché così avrà modo di rimettere in asse l’intero gruppo AS Roma, a partire dal progetto del nuovo stadio, passato, fino ad oggi, per le mani di quattro sindaci (Gianni Alemanno, Ignazio Marino, Virginia Raggi e, adesso, il neo eletto Roberto Gualtieri), senza vedere mai la luce.Peccato, però, che quel progetto, inizialmente anche avveniristico (per la prima volta la capitale d’Italia avrebbe avuto, accanto ad un impianto sportivo, una “skyline” iper tecnologica come le più importanti metropoli europee) è tramontato e il tutto è stato trasferito, come idea, a(ripartendo di fatto da zero).Si chiude così una stagione (ben 8.149 giorni di presenza sul listino borsistico) aperta il, che scelse di quotare la società, più per moda che per convinzione (seguendo il boom dei titoli delle squadre inglesi). Anche perché le società italiane 22 anni fa erano ancora meno strutturate di oggi per gestire uno “sbarco” a Piazza Affari. Una cosa è certa:. L’opzione delisting pertanto è più che corretta, anche perché l’azienda, ricapitalizzata e ristrutturata in modo strategico, può tornare a valere sul mercato.La nuova Roma dei Friedkin può ancora guardare al listino (un ritorno in linea di principio non è da escludere), ma dovrà presentarsi con, e, come sottolineano diversi esperti, con in pancia, soprattutto, il progetto dello stadio finalmente realizzato (asset strategico per qualsiasi quotazione in Borsa).