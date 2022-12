Fumata grigia e appuntamento ai prossimi giorni. L'incontro tra Roma e Lecce per Edoardo Bove ha portato a un rinvio della trattativa che resta comunque viva. Prima Mourinho vuole avere qualche certezza in più su Wijnaldum. E lo stesse Bove vorrebbe giocarsi le sue carte a Roma. Pinto ha così detto a Corvino di risentirsi dopo Natale. Nel frattempo però Corvino sposterà le sue attenzioni altrove, per regalare il prima possibile a mister Baroni un rinforzo in mediana.



HJULMAND - Nell'incontro è spuntato anche il nome di Morten Hjulmand, centrocampista classe '99 alla prima stagione in Serie A dopo aver conquistato la promozione da protagonista. Il Lecce lo valuta 20 milioni, euro più euro meno; ma a gennaio non vorrebbe vendere nessuno, rimandando ogni discorso all'estate. Su Hjulmand c'è anche l'interesse del Brentford che in estate in Italia ha già pescato Hickey e Damsgaard, e del Borussia Dortmund che ha mandato più volte alcuni scout in Italia per seguire il giocatore. Giornata di mercato a Trigoria, idee e nomi da mettere sul tavolo sull'asse Roma-Lecce.