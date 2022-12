Riflettori accesi sul Qatar con la seconda semifinale in programma tra Francia e Marocco, ma in Italia le società si stanno già iniziando a muovere sul mercato. Nella giornata di oggi a Trigoria c'è stato un incontro tra Lecce e Roma al quale Pantaleo Corvino è arrivato con le idee chiare. Il direttore sportivo della società salentina ha chiesto il centrocampista classe 2002 Edoardo Bove, una manciata di minuti tra campionato ed Europa League per un totale di 10 presenze in questa stagione. Al Lecce il giocatore piace, ma vogliono essere loro a dettare le condizioni: prestito sì, ma non secco; Corvino vorrebbe strappare un diritto di riscatto ed è disposto anche a inserire il controriscatto in favore della Roma per convincere Pinto a farlo partire.



HJULMAND - Dall'altra parte, la Roma è interessata a Morten Hjulmand, centrocampista classe '99 alla prima stagione in Serie A dopo aver conquistato la promozione da protagonista. Il Lecce lo valuta 20 milioni, euro più euro meno; ma a gennaio non vorrebbe vendere nessuno, rimandando ogni discorso all'estate. Su Hjulmand c'è anche l'interesse del Brentford che in estate in Italia ha già pescato Hickey e Damsgaard, e del Borussia Dortmund che ha mandato più volte alcuni scout in Italia per seguire il giocatore. Giornata di mercato a Trigoria, idee e nomi da mettere sul tavolo sull'asse Roma-Lecce.