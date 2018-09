Sospiro di sollievo in casa Roma per l'infortunio di Kostas Manolas. Il difensore greco, uscito zoppicando dal match disputato dalla sua Grecia con l’Ungheria, si è sottoposto in giornata ai controlli medici per verificare le condizioni della caviglia. Secondo Sky Sport, il difensore giallorosso ha rimediato una semplice contusione alla caviglia e non una distorsione come sembrava in un primo momento. Sarà regolarmente a disposizione per la gara col Chievo di domenica, poi spetterà a Di Francesco decidere se schierarlo dall’inizio o risparmiarlo in vista del match di Champions League contro il Real Madrid. Buone notizie anche sul fronte Florenzi: il terzino sta molto meglio e oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Probabile che il calciatore venga convocato, ma Karsdorp scalda i motori visti gli impegni ravvicinati dovuti all’inizio della Champions.