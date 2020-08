In casa Roma è il grande giorno del passaggio ufficiale di consegne tra James Pallotta e Dan Friedkin. E' in queste ore che si sta concretizzando il closing, la firma che sancirà la cessione del club giallorosso al miliardario statunitense, capo di Toyota nel suo Paese. Dopo il contratto preliminare dello scorso 6 agosto, non si sono verificati intoppi sotto il profilo formale e dalle 10 del mattino è iniziato un lungo via-vai nella sede della DLA Piper, lo studio legale scelto da Pallotta.



Saranno i legali dello studio Tonucci, l'amministratore delegato Baldissoni e il CEO Fienga a rappresentare la Roma, mentre lo studio Chiomenti e lo studio O'Malley di Londra seguiranno le operazioni per quanto riguarda la famiglia Friedkin. Il prossimo patron, Dan Friedkin, sarà in collegamento da Houston, mentre il figlio Ryan - che avrà un ruolo operativo in società - sarà in conference call, verosimilmente alla pari dello stesso Pallotta, da Londra.



Il comunicato ufficiale è atteso nel tardo pomeriggio, a chiusura della Borsa.