La firma di Evan N’Dicka non esclude la permanenza a Roma di Diego Llorente. Ma la partita è tutta da giocare, come riporta il Corriere dello Sport.

La Roma ha scelto di non riscattare lo spagnolo. La scelta è stata dettata da una questione economica: 18 milioni peserebbero troppo sul bilancio, considerando tra l’altro che Llorente ad agosto spegnerà 30 candeline, entrando di fatto nella parte conclusiva della vita calcistica. Tiago Pinto, allora, proverà a strappare al Leeds un altro prestito per riportare il centrale a Trigoria, magari fissando un riscatto più in linea con il budget della Roma. Llorente si è trovato bene in città e la sua volontà avrà comunque un peso nella trattativa.