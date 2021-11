Due giocatori entreranno nell'organico della Roma anche senza cessioni: un centrocampista e un terzino destro. Il nome preferito per la fascia, per rapporto qualità-prezzo, è quello di Bereszynski, giocatore della Sampdoria, il cui contratto è in scadenza nel 2023 e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a circa 5 milioni di euro. Pinto valuta anche alternative: Henrichs del Lipsia, Pedersen del Feyenoord e Siquet dello Standard Liegi. Lo riporta il Corriere dello Sport.