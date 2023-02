, tecnico della, ha commentato - ai microfoni di Dazn - il pareggio sul campo del Lecce,Una partita molto dura, difficile, immensa, giocata su un campo orribile. I giocatori avevano tanti problemi a giocare di prima intenzione, bisognava alzare la palla e si rischiavano anche le caviglie. Per questa ragione ai miei giocatori non dico nulla di negativo, né individualmente né collettivamente"."Non è il risultato che volevamo, ma è un punto e non sono due punti persi. Mi è piaciuto sentire qualcosa nello spogliatoio dopo la partita, vuol dire che non erano contenti del risultato. Per me questo è fantastico, è un'evoluzione nella mentalità dei miei.Adesso gioca la Lazio con l'Atalanta, una partita in più e continuiamo a lottare lì. Adesso con l'Europa League sarà più difficile per noi, nessun tipo di rammarico però"."Ha giocato bene Abraham, l'ultima cosa che dico ai miei è di accusarli di un errore individuali.Partita difficile, volevamo vincere però non sono dispiaciuto con i miei"."Ho parlato adesso con lui, è stata una partita difficile anche per l'arbitro. E' una partita molto aggressiva, con tanti contrasti con tante seconde palle.Ha fatto il suo lavoro. Se non mi fate la domanda, io non parlo dell'arbitro che però ha fatto il suo meglio".