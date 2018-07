La notizia è di questa mattina: la Roma avrebbe di nuovo messo gli occhi su Benjamin Pavard, difensore centrale dello Stoccarda che si sta mettendo in mostra con la sua Francia nel Mondiale di Russia. Proprio la Coppa del Mondo avrebbe alzato il valore del suo cartellino. Nei giorni scorsi, Michael Reschke, direttore sportivo del club tedesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle pagine dello ‘Stuttgarter Zeitung’ per parlare del calciatore classe 1996: “Non venderemo Pavard nemmeno per 50 milioni di euro. Stiamo facendo di tutto per trattenerlo con noi almeno per un altro anno, anche se molti top club sono interessati a lui“. Come riporta calciomercato.it, sulle sue tracce ci sono anche Napoli e Bayern Monaco. Proprio i tedeschi, secondo ‘Kicker‘, sarebbero pronti a pagare la clausola da 35 milioni che permetterà a Pavard di lasciare Stoccarda nella sessione di calciomercato estiva del 2019