Solbakken, un esordio da record. Atteso con ottimismo al varco come ennesimo possibile/probabile/auspicabile salvatore della patria giallorossa, il norvegese – arrivato a inizio mese a parametro zero dal Bodo/Glimt – domenica sera contro la Fiorentina ha collezionato i suoi primi minuti con la maglia della Roma. E l’ha fatto, restando in campo nel finale per circa 360 secondi, stabilendo un singolare primato: non ha mai giocato il pallone. Al punto che nei report stilati dai siti che si occupano di monitorare la prestazione di ogni singolo calciatore, Solbakken ha collezionato una serie infinita di 0. Zero in tutto, tranne che nei minuti giocati: 6. Lo riporta il Corriere della Sera.