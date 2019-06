Mircea Lucescu, ex allenatore di Inter e Shakhtar Donetsk, dà un consiglio al neo tecnico della Roma, Paulo Fonseca: "Impari subito l’italiano come fece Mourinho all’Inter. Si adatti al Paese tatticamente e non solo, per una piazza come Roma è importante. Ma l’esperienza che ha maturato in Ucraina gli sarà servita" le sue parole a la Gazzetta dello Sport".