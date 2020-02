Mircea Lucescu, ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, parla di Henrikh Mkhitaryan, trequartista di proprietà dell’Arsenal in prestito alla Roma. Queste le sue parole a la Gazzetta dello Sport: “È il giocatore più forte che abbia mai allenato. Il suo ruolo? Trequartista. All’inizio giocava da numero 8, poi l’ho messo dietro le punte e ha segnato 25 gol. È un rifinitore, gli servono spazi aperti. Per la Serie A è un campione, peccato per gli infortuni”.