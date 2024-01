Roma-Lukaku, cosa cambia per il futuro tra Mourinho e De Rossi

Marco Demicheli

Uno choc per molti, calciatori compresi. L'addio di José Mourinho alla Roma ha sorpreso anche tanti componenti della rosa giallorossa, che fino a lunedì avevano lavorato con l'allenatore portoghese e si aspettavano di farlo anche martedì. Tra questi, Romelu Lukaku, per cui la presenza dello Special One era stata un elemento fondamentale la scorsa estate nella scelta che lo ha portato nella capitale. Fin qui il classe '93 ha risposto bene in campo, segnando tra tutte le competizioni 14 gol in 25 presenze, ma il suo futuro resta avvolto nel mistero. Con un solo obiettivo, comune tra il belga e la nuova Roma di De Rossi, che li può far stare insieme anche la prossima stagione...