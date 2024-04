Roma, Lukaku è pronto per il Leverkusen: il belga è tornato ad allenarsi

43 minuti fa



Romelu Lukaku ci sarà contro il Bayer Leverkusen. Il belga oggi si è allenato nel giorno di riposo, scrive Il Messaggero, e ha messo nel mirino la semifinale di giovedì. Big Rom ha smaltito il problema al flessore accusato nella gara contro il Milan. Ha saltato i match con Bologna, Udinese e Napoli ma ora è pronto a tornare al centro dell'attacco. In Europa League ha messo a referto già 7 reti e servirà la sua miglior versione per battere gli uomini di Xabi Alonso che sono ancora imbattuti in stagione. Domani mattina a Trigoria ci sarà la ripresa degli allenamenti, poi mercoledì è in programma la rifinitura.