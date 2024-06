Roma, Lukaku in bilico ma non solo: 30 giocatori da gestire, tutte le situazioni caso per caso

AFP via Getty Images

La nuova Roma riparte da Daniele De Rossi. Il faro. La certezza. La figura che rappresenta al meglio la grinta e l'entusiasmo con l'obiettivo di fare una stagione da protagonisti. I risultati passano anche dal mercato, sul quale i giallorossi stanno già lavorando: la priorità è un esterno destro e Bellanova del Torino è uno degli obiettivi, ma si cercheranno anche nuovi rinforzi in attacco dove ci sarà il nodo Lukaku da gestire.- Romelu ma non solo, la Roma ha altri giocatori in bilico tra scadenze di contratti, prestiti di giocatori che lasceranno la capitale e altri che saranno riscattati, esuberi che rientrano in giallorosso e sono fuori dal progetto e qualche ingaggio da rivedere., lo spagnolo è stato riscattato dal Lipsia per 5 milioni su richiesta di De Rossi, soddisfatto delle prestazioni del classe '97 nella seconda parte della scorsa stagione.