Roma-Lukaku: l'addio è sempre più possibile. L'Arabia Saudita torna alla carica

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Campionato ed Eruopa League, la Roma è in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

La storia d'amore frasembra sempre più essere destinata ad. Mancano ancora due mesi in cui tanto può ancora passare dai suoi gol, come l'importantissima qualificazione alla prossima Champions League, ma anche la conquista dell'Europa League (che passerà dall'Euroderby col Milan) e infine il sempre caro derby di ritorno contro la Lazio in cui manca un successo da troppo tempo, eppurecon solo 4 gol all'attivo e, da quando c'è De Rossi in panchina, sempre più boa d'attacco e meno finalizzatore. Numeri troppo bassi per il giocatore più pagato della rosa e per cui, per trattenerlo in estate, servirebbe uno sforzo monstre fra costo cartellino e ingaggio. Oggi infatti(anche i rinnovi). In sostanza per acquistarlo dal Chelsea servirannotroppi per le casse giallorosse, soprattutto se non dovesse arrivare la Champions.E a questo va aggiunto che, sebbene il giocatore si trovi molto bene nella Capitale e non disdegnerebbe una permanenza (ma senza riduzioni d'ingaggio), secondo il Corriere della Sera per lui sono tornate a risuonare le sirene della Saudi Pro League che già la scorsa estate lo aveva tentato e che, sebbene ridurrà di molto gli esborsi rispetto a soltanto un anno fa, oggi cercherà acquisti più mirati e utili ai progetti sportivi delle proprie squadre. E Big Rom, ancora al 100% nella fase top della sua carriera, è sicuramente uno di questi.