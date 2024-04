Quando il calciomercato estivo stava per finire e ormai sembrava palese che le lamentele difossero più che giustificate,, senza badare a spese, e aspettare il suo arrivo col jet privato a Londra per riportare tutti a Roma, caricando a bordo il centravanti belga nello scalo di Bruxelles. Un’altra mossa cinematografica tipica della proprietà texana del club, che ama stupire e zittire gli scettici con i colpi di scena.è giusto interrogarsi su quanto stia incidendo effettivamente il colpo di mercato nell’annata romanista. Sulla prima parte di stagione poco da dire,Ma è altrettanto innegabile che, al momento fermo a due gol in campionato in dodici partite, ai quali ha aggiunto altri due acuti in Europa League e poco altro.

Viene da chiedersia termine della sua carriera da viaggiatore seriale, visto che in assenza dei benefici fiscali del Decreto Crescita pensare a un suo acquisto a titolo definitivo la prossima estate appare complesso. E lo sarebbe stato a prescindere.Qualora questi timori si tramutassero in una realtà consolidata ci sarebbe da preoccuparsi e non poco, perchche senza i colpi dei suoi (pochi) campioni alcune partite non le sa vincere.

Nelle ultime tre gare. Nella partita precedente di campionato aveva trovato il pareggio all’ultimo secondo a Firenze. Insomma la temuta flessione si è materializzata proprio nel momento in cui ogni risultato negativo può pesare di più.tra campionato ed Europa League. E invece la Roma è andata più vicina a perderla che a vincerla. Adesso deve andare a riprendersi i due punti smarriti al Via del Mare in uno dei prossimi scontri diretti.come avvenuto finora ai giallorossi se si guardano le gare giocate contro le prime otto squadre della classifica.