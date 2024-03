. Lalo aspetta con ansia perché nonostante il calo in zona gol resta un giocatore determinante per gli equilibri giallorossi. Determinante per il belga la partita di Wembley, che rappresentava quasi una piccola rivincita, per dimostrare che la sua esperienza opaca al Chelsea è stata solo una parentesi., lo riporta il Corriere dello Sport.

del resto si trova bene a Roma e non vorrebbe tornare a Londra a giocare. La sua intenzione sarebbe quella di parlare con il Chelsea per chiedere una cessione a titolo definitivo.Il raggiungimento di almeno uno di questi risultati sportivi consentirebbe ai giallorossi di coprire i 37 milioni di clausola per il cartellino e l’oneroso stipendio del bomber belga, che dovrà comunque abbassarsi per rimanere nella Capitale. Nonostante una stagione travagliata che ha portato al repentino cambio di allenatore, la sua prima scelta è Roma, in secondo piano restare in Europa, Arabia e Stati Uniti come ultima alternativa.

Dopo un inizio incredibile il bomber ha lievemente rallentato, anche in virtù di un cambio modulo (4-3-2-1) che chiede anche altri compiti al 90 giallorosso, come legare i reparti e dialogare con i compagni.Nell’ultima parte di stagione i giallorossi non possono fare a meno di lui: sono attesi infatti dall’intrigante derby europeo nei quarti di finale di Europa League contro il Milan oltre che dalla rincorsa ad un posto Champions con Bologna e Atalanta.