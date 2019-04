Poco dopo la notizia del furto, la mamma di Zaniolo è intervenuta in radio a Un giorno da pecora, partendo da quello che stanno vivendo in famiglia da qualche mese: “Non ci sembra vero quello che sta vivendo, non stiamo realizzando quanto vale il suo cartellino. Sessanta milioni di euro sono tanti. Io lo vedo tutti i giorni, per me è sempre Nicolò”. La signora Francesca era e resta tifosa della Roma, anche se il figlio dovesse cambiare squadra: “La fede calcistica è una, quella romanista, ma tiferei mio figlio a prescindere. Il mio preferito in assoluto è Totti, di quelli che giocano ora è Cristiano Ronaldo. Ieri ho visto Ajax-Juventus con Nicolò... Se ha esultato al gol di Ronaldo? Ha esclamato: Mamma mia che gol!”.

