Domenica andrà in scena la sfida tra Napoli e Roma, ma tra in campo non ci sarà Nicolò Zaniolo. Il gioiellino giallorosso lo scorso 8 settembre ha riportato un nuovo infortunio al legamento crociato anteriore. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato un'intervista Francesca Costa, mamma dello stesso Zaniolo:



MARADONA - "Anche mio figlio è rimasto sconvolto dalla scomparsa di Maradona. Gli abbiamo sempre mostrato i video di Diego e lui rimaneva a bocca aperta per le prodezze".



NAPOLI - "M​io figlio fece un bel goal al Napoli. È bello sapere che sia apprezzato da De Laurentiis, ma di concreto non è mai arrivato nulla dal Napoli".



RIENTRO - "Non è possibile stabilire oggi una data del suo rientro. Spero presto, lui non vede l’ora. Ha spirito e spalle larghe, un carattere tosto. Ora lavora per recuperare, vuole gli Europei. Prosegue nel lavoro, gli manca il campo. In queste settimane ha sentito molti colleghi che hanno subito più o meno i suoi infortuni. Hanno cercato di tirarlo su, condividendo esperienze comuni. So che sente sempre i suoi compagni, è felice per i risultati che la squadra sta ottenendo”.