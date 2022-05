Gianluca Mancini vola in testa, ma è una classifica in cui non si vincono trofei ma solo squalifica. Come quella che gli farà saltare Roma-Venezia di sabato prossimo. Il difensore giallorosso, infatti, con 14 gialli in campionato è di nuovo il giocatore più ammonito d’Europa (nei sette campionati principali compresi Portogallo e Olanda) dopo aver condiviso momentaneamente lo scettro solitario con Maxime Lopez del Sassuolo e Suarez del Getafe che restano a quota 13.