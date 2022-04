Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai canali ufficiali della società:



"Il gol non mi entra quest'anno. Posso fare meglio perché ne ho le qualità. Era un'occasione ghiotta. Se fossimo passati in vantaggio non avremmo preso gol. Siamo consapevoli della nostra forza e anche oggi abbiamo preso gol su due ripartenze e un calcio d'angolo, di solito l'Inter crea di più. Adesso pensiamo a giovedì e alla coppa. Guardando le tre partite contro l'Inter questa è la migliore. Nei primi trenta minuti abbiamo dimostrato il nostro valore. La partita sarebbe cambiata se avessi segnato. Ci dà consapevolezza e ci fa crescere. L'Inter sono tre/quattro anni che lotta per il titolo e gioca in Champions. Io vedo una Roma unita in campo e fuori. Dobbiamo finire al meglio questo campionato".