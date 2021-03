Gianluca Mancini decide Roma-Genoa con il suo colpo di testa e a fine partita commenta a Dazn: "L'importante è aver vinto. Non abbiamo fatto una bella partita, abbiamo anche rischiato alla fine: sono gare difficili, ma l'importante sono i tre punti. A Cristante vanno fatti solo i complimenti, abbiam giocato bene noi difensori. Sicuramente ci manca un passo in più per battere le grandi, anche queste partite sono complicate e ogni domenica proviamo a vincere. Bisogna migliorare perché serve qualcosa in più per arrivare in Champions".