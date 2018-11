Kostas Manolas, difensore della Roma, parla dopo il ko col Real Madrid a Sky Sport: "Il primo gol del Real Madrid è stato su un nostro errore, sono stati bravi a gestire la partita. Siamo calati dopo il gol ed è arrivata questa sconfitta. Siamo una squadra giovane e dobbiamo avere pazienza. Nel primo tempo siamo stati superiori al Real Madrid ma non abbiamo sfruttato le occasioni e dopo è normale perdere. Mercato? Sto bene alla Roma, penso che sto facendo una buona stagione ma serve continuità come squadra. Siamo giovani e dobbiamo avere pazienza però penso che oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, dobbiamo ripartire da lì per preparare il match contro l'Inter. Ringrazio Capello per le sue belle parole, io devo continuare per aiutare la Roma a entrare in Champions nella prossima stagione".