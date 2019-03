Nonostante le parole d’amore, Kostas Manolas a giugno potrebbe lasciare la Roma. Soprattutto nel caso in cui i giallorossi non dovessero qualificarsi in Champions. E si tratterebbe di una partenza pesantissima per la difesa romanista che senza il greco ha mostrato tutte le sue carenze. E’ partita così già la caccia per l’eventuale sostituto di Manolas che è corteggiato da Manchester United, Chelsea, Juve e Bayern Monaco. Ecco una panoramica degli osservati speciali dell’attuale ds Massara:



ITALIANI - L’erede da tempo designato ha un nome e cognome: Gianluca Mancini. Il centrale dell’Atalanta è stato prenotato già a gennaio e dovrebbe arrivare con una formula molto simile a quella che ha permesso l’acquisto di Cristante la scorsa estate. Mancini viene da una stagione straordinaria e rientra già nel giro della Nazionale. Il suo cartellino costa non meno di 25 milioni. Ce ne vuole qualcuno in meno per Armando Izzo, altro nome gradito a Trigoria. Il difensore del Torino a 27 anni è pronto per una big e l’eventuale arrivo di Petrachi nel ruolo di ds potrebbe aiutare un’operazione che resta difficile, ma non impossibile.



GIOVANI PROMESSE - Per mesi è stato fatto seguire il brasiliano Matheus Guedes (19enne del Santos, con il contratto in scadenza). Il difensore che in patria paragonano a Thiago Silva era però più un pallino di Monchi che di Massara. E infatti alla fine potrebbe finire proprio al Siviglia. Sta prendendo quota invece la candidatura di Jean-Clair Todibo, il giovane francese (19 anni) arrivato al Barcellona a gennaio dal Tolosa, ma che finora con i catalani non è ancora mai sceso in campo. Ha un costo accessibile (circa dieci milioni), è forte di testa (qualità che sfrutta anche nelle proiezioni offensive) e all’occorrenza può giocare anche da mediano. Piace pure alla Juve. Un altro nome sul taccuino è quello di Gabriel Magalhaes, 21 anni, brasiliano del Lille, uno che costa anche molto di meno (circa 2 milioni) e che potrebbe arrivare soprattutto in caso di approdo di Campos come ds romanista.



GLI ALTRI - Da non trascurare le piste che portano a giocatore più esperti come Guillermo Maripan dell’Alaves. Il cileno è corteggiato pure dal West Ham ed è seguito dagli osservatori romanisti. In Turchia hanno rilanciato l’interesse dei giallorossi pure per il brasiliano Marcao del Galatasaray, 22 anni e una discreta forza fisica. Un altro nome che piace parecchio è quello di Joachim Andersen, centrale danese della Sampdoria reduce da una grande stagione e valutato ormai più di 20 milioni. Sempre di moda, infine, la candidatura di Nacho in uscita dal Real Madrid.