In assenza di Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi,. Leader in campo, ma soprattutto fuori: “Preoccupati per la classifica? Sì, non siamo dove dobbiamo essere - ha detto ieri dopo la sconfitta contro la Juventus -. Sono convinto che arriveremo tra le prime quattro. Il mio futuro? Sono un giocatore della Roma,. Sono contento qui e spero di continuare ad aiutare la mia squadra a raggiungere i risultati”.che presto può essere rivista, perché- Il procuratore di Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli tra gli altri, ma anche dei giallorossi, è da sempre legato alle vicende che riguardano il difensore greco, avendo avuto un ruolo di primo piano nel suo trasferimento dalla Grecia all’Italia nell’estate del 2014. Se però in passato non aveva alcun ruolo ufficiale,In passato il numero 44 giallorosso era seguito da Ioannis Evangelopoulos. Nelle prossime settimane, l'agente deciderà insieme al nuovo assistito il futuro, tra rinnovo, clausola rescissoria e il forte interesse del Manchester United.- Da tempo i Red Devils seguono da vicino il difensore della Roma. È di ieri la notizia della. Il Manchester United c’è, la Roma nella scorsa finestra di mercato è riuscita a trattenerlo, ma la situazione in vista del prossimo mercato estivo è ancora tutta in divenire.: in caso di qualificazione in Europa League, la società potrebbe cedere il greco per fare cassa.e non ha intenzione di lasciare la Roma, ma con Raiola può cambiare tutto.. A orchestrare la situazione ora c'è Raiola, la decisione è presa...@AleCosattini