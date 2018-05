Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Spagna: Kostas Manolas si propone al Real Madrid. E' quanto rivela Marca: secondo il quotidiano spagnolo, l'agente del difensore greco ha proposto il suo assistito ai Blancos, alla ricerca di un rinforzo per la propria retroguardia in estate. La risposta, tuttavia, al momento è stata un no: Manolas non è una priorità, ma il centrale della Roma entra nella lista delle possibilità per la prossima campagna acquisti.