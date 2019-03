Affidatosi a Mino Raiola, Manolas è in una posizione d’attesa, consapevole che non sarà difficile trovare un acquirente pronto a sborsare 36 milioni per la clausola rescissoria. Si parla tanto di Premier (Manchester United) o dell’Atletico Madrid (che cerca il sostituto di Godin) ma in Italia, la Juventus – pronta a rinnovare il parco difensori – si muove a fari spenti da tempo, forte anche di un rapporto privilegiato con Raiola. Lo scrive il Messaggero.