Mattinata di lavoro per la Roma a Trigoria. I giallorossi si sono ritrovati alle 11 al Fulvio Bernardini per continuare la marcia di avvicinamento al derby, in programma sabato alle 20.30. Di Francesco studia la formazione migliore, ragionando anche sulla condizione fisica dei suoi. Manolas, ancora in dubbio per il match dopo l’infortunio alla caviglia, è tornato a lavorare in gruppo e sarà quindi della partita con la Lazio.