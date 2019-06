Sarà addio, dopo cinque anni nella Capitale. Kostas Manolas lascerà la Roma, ma salvo sorprese non cambierà campionato, resterà in Italia, dove è cresciuto e maturato come giocatore e come persona. Ha ricevute offerte da Spagna e Inghilterra, ha deciso di valutare quelle del nostro calcio: Juventus, Milan e Napoli hanno chiesto informazioni, gli Azzurri, negli ultimi giorni, hanno scelto di accelerare. L'ex difensore centrale dell'Olympiacos è la prima scelta di Ancelotti, che lo ha scelto per sostituire il partente Albiol e per formare una coppia da urlo con Koulilbaly. Per un Napoli da Scudetto.



NEL VIDEO TUTTI I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA NAPOLI-ROMA PER MANOLAS