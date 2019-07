Ivan Marcano è ormai un giocatore del Porto, di nuovo. Il difensore infatti, assente sia ieri che oggi ai primi allenamenti di Fonseca a Trigoria, è volato in Portogallo per accasarsi nuovamente nel club dei Dragoni dopo appena una stagione trascorsa in giallorosso. Come riporta O Jogo Marcano, per facilitare il suo ritorno al Porto, ha accettato un ingaggio più basso rispetto a quello percepito alla Roma. L'ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare già nella giornata di oggi con il centrale che firmerà un contratto triennale.