Niente Roma per Marcos Leonardo, almeno in questo mercato estivo. Infatti il Santos ha deciso di non vendere subito l'attaccante brasiliano classe 2003, che però resta nel mirino dei giallorossi in vista della prossima campagna trasferimenti invernale a gennaio 2024.



EMERGENZA ATTACCO - Ma Mourinho ha bisogno di un nuovo centravanti adesso e Tiago Pinto è al lavoro per cercare di accontentare l'allenatore portoghese, che nella prima giornata di campionato in Serie A domenica allo Stadio Olimpico contro la Salernitana è costretto a schierare Belotti nella formazione titolare in coppia con El Shaarawy, visto l'infortunio di Abraham oltre alle squalifiche di Dybala e Pellegrini.



NOME NUOVO - Frenata ma non saltata del tutto la trattativa con l'Atalanta per il colombiano Duvan Zapata (classe 1991), la Roma valuta le piste alternative che portano allo spagnolo Abel Ruiz (classe 2000) del Braga, al francese Hugo Ekitiké (classe 2002) del PSG e al brasiliano Willian José (classe 1991) del Betis. Intanto ai giallorossi è stato proposto il nazionale italiano Wilfried Gnonto (classe 2003 ex Inter), che vuole lasciare il Leeds, retrocesso dalla Premier League inglese.