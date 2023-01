Nemanja Matic, centrocampista della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa dello Spezia: "Mi trovo bene con Cristante o con gli altri. Il nostro compito è vincere le partite, oggi abbiamo giocato bene dobbiamo continuare così. Per noi è una stagione importante che dobbiamo finire tra le prime quattro perché sappiamo quanto sia importante per la società qualificarsi alla Champions League. Ce lo meritiamo".



CASO ZANIOLO - "Questa domanda non mi riguarda, va rivolta all'allenatore. Io sono un giocatore e devo pensare a giocare".



MOURINHO - "Come l'ho ritrovato? Il mister è sempre uguale, quando si vince è più facile lavorare con lui mentre quando si perde è più difficile. Mourinho è sempre Mourinho, un tecnico molto passionale. Non cambierà mai".