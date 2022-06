L'accordo è totale. Nemanja Matic sta per firmare con la Roma un contratto annuale con opzione sul secondo anno. E' il secondo colpo dei Friedkin dopo Svilar, il primo vero rinforzo per Mourinho che aveva messo il serbo tra i nomi preferiti della sua lista. Il centrocampista ha detto sì a uno stipendio da 3,5 milioni più bonus legati a premi individuali e di squadra per un totale finale di circa 4,3 milioni. Praticamente la stessa offerta fatta a Mkhitaryan prima che l'armeno scegliesse l'Inter.



PRESENZE - ll rinnovo per il secondo anno scatterà alla 25esima presenza stagionale di Matic. Il che non dovrebbe essere un problema. Il centrocampista serbo ha giocato ben 118 partite sotto la guida dello Special One, record per lui con un solo allenatore in Premier League. Solo Lampard con 140 presenze ha giocato più partite di Matic tra i centrocampisti di Mourinho. L'annuncio arriverà entro il fine settimana così come le visite mediche di Matic che potrebbe sbarcare già domani nella capitale.