Maurizio Costanzo commenta così l'inchiesta de La Repubblica in cui si parla di una congiura di De Rossi e altri tre senatori della Roma contro Di Francesco, Monchi e Totti: "Mi auguro che i presunti veleni tra De Rossi e Totti non siano veri. So solo che la Roma ha perso due giocatori non facilmente sostituibili. Voglio credere che non sia così" quanto rilasciato ad adnkronos.