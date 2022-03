Mazraouoi, esterno classe '97 dell'Ajax con il contratto in scadenza il prossimo giugno, è molto vicino al Barcellona. Nonostante la Roma stia vedendo sfumare uno dei suoi obiettivi per il prossimo mercato, potrebbe comunque gioire dal trasferimento del marocchino in Catalonga. Il suo arrivo potrebbe definitivamente sbloccare la trattativa che porta a Sergino Dest, altro terzino destro ex Ajax.