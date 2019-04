La nuova Roma riparte dagli italiani. La tentazione per il futuro è di ricostruire una squadra di giovani talenti nostrani, da affidare a Gattuso o Sarri in panchina. Vicino il regista Tonali del Brescia, piace l'attaccante Belotti del Torino e tantissimo il centrocampista Barella in caso di addio a Pellegrini: a molti fa gola la sua clausola di rescissione da 30 milioni di euro. L'uomo cardine sarà Zaniolo: sempre secondo La Repubblica, domani ci sarà il primo incontro col suo agente per trattare il rinnovo del contratto.