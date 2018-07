Tra pochi giorni la preparazione estiva della Roma prenderà finalmente il via, mentre Monchi è sempre al lavoro per rinforzare la rosa di Di Francesco. L’obiettivo principale sembra quello di un esterno offensivo, e tra i soliti noti Berardi e Ziyech nelle ultime ore si è inserito anche Dries Mertens, calciatore molto gradito a Monchi. Come riporta Sportitalia , i giallorossi infatti starebbero avviando i primi contatti con il Napoli per capire la fattibilità della trattativa per il belga, attualmente impegnato ai Mondiali. Inoltre, l’agenzia che cura gli interessi dell’attaccante classe ’87 (la Stirr Associates) ha glissato sull’argomento: “Roma è una bella città, ma non diciamo altro”.