Aleksandar Kolarov medita di lasciare la Roma a fine stagione, nonostante il recente rinnovo del contratto fino a giugno 2021 da 2 milioni di euro netti all'anno più bonus. Secondo la Gazzetta dello Sport, il 34enne terzino sinistro serbo è nel mirino del Bologna allenato dal suo connazionale Sinisa Mihajlovic. E dove l'uomo mercato è Walter Sabatini, che lo portò in Italia alla Lazio ben 13 anni fa.



In uscita dal Bologna c'è l'olandese Dijks, multato per un'intervista non autorizzata e seguito in passato proprio dalla Roma oltre che dal Milan.