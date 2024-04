Roma-Milan, i bookmaker non credono nel ribaltone: De Rossi avanti per la semifinale, quote da impresa per la remuntada di Pioli

59 minuti fa



Il Milan può battere la Roma, ma difficilmente raggiungerà la semifinale di Europa League. Così la pensano i bookmaker in vista del secondo atto dei quarti, in programma all'Olimpico giovedì sera: i bookmaker quotano la vittoria rossonera nei 90 minuti tra 2,35 e 2,40, contro la formazione di casa a 2,90. Tuttavia, gli esperti non credono in un ribaltone e vedono il passaggio del turno per De Rossi a 1,57 contro l’approdo del Milan al turno successivo a 4,75. Nel mezzo il pareggio, che consentirebbe comunque alla Roma di passare il turno, paga 3,40 volte la posta. Nelle ultime otto occasioni in cui il Milan ha perso l’andata in casa nelle coppe europee, è sempre stato eliminato. Stavolta De Rossi ha a disposizione due risultati su tre per conquistare la semifinale: il segno «1X» è offerto a 1,57. I giallorossi non vincono allo Stadio Olimpico contro il Milan dal 2019, primo anno di Pioli sulla panchina rossonera: 2-1 per una Roma che di quei titolari domani schiererà solamente Chris Smalling e Gianluca Mancini. A segno nella gara di andata, il centrale toscano vede un altro gol in quota a 9,50. Più probabile che a trovare la rete siano Romelu Lukaku, a 3,10, o Paulo Dybala, a 3,40. Gli ospiti invece punteranno su Olivier Giroud, fermato dalla traversa a San Siro e visto in gol a 3,10. La squadra vincitrice si troverà di fronte la vincente tra West Ham e Bayer Leverkusen. Proprio i tedeschi sono i favoriti dai bookmaker per la vittoria della competizione: su 888sport il secondo trofeo stagionale per Xabi Alonso si gioca a 2,10. Ad inseguire ci sono Atalanta e Roma, a 5,50 e 7, mentre il Milan vede le mani sul trofeo europeo a 13.