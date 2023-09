Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Roma-Milan, anticipo serale della terza giornata di Serie A:



Roma – Milan Venerdì 01/09 h.20.45



Rapuano

Meli – Alassio

IV: Massa

VAR: Irrati

AVAR: Di Vuolo



18' - Giallo per Tomori che interviene in ritardo all'altezza della mediana. Clima molto caldo all'Olimpico.



17' - Theo Hernandez cerca il contatto in area con Smalling, non c'è rigore ma la Roma protesta per la mancata ammonizione per simulazione.



7' - Contatto tra Rui Patricio e Loftus-Cheek in area di rigore dopo il tiro dell'inglese, dopo la review del Var viene assegnato il tiro dal dischetto.